Tuga u glazbenom svijetu: "Nema riječi za ovakav gubitak. Bio je divna i nježna duša"

Svijet bluesa oplakuje gubitak cijenjenog glazbenika Roryja MacLeoda (70), nominiranog za Grammy, koji je poginuo u Hopkintonu u saveznoj državi Rhode Island nakon što ga je automobilom udarila vozačica s nevjerojatno dugim kriminalnim dosjeom, koji se sastoji od više od sto uhićenja, 82 uhidbena naloga i 40 prometnih prekršaja.

MacLeod je u subotu rano ujutro šetao svog psa kada je na njega naletjela Shannon Godbout (41), koja je automobilom skrenula s ceste, udarila glazbenika i srušila dva telefonska stupa.

Vozačica je uhićena, a policija je kod nje pronašla "veliku količinu ilegalnih narkotika" te materijale za njihovu distribuciju, piše Dnevnik.hr.

Glazbenik je preminuo u bolnici od teških ozljeda. Njegov pas preživio je nesreću i sam otrčao kući.

MacLeod je posljednjih godina sa suprugom Sandol Astrausky svirao i držao satove bendža, gitare i basa u programu "Old Time String Band" na Sveučilištu Brown. Par, zaljubljen u glazbu, bio je poznat po glazbenim druženjima u svom domu u Hope Valleyju.

Tijekom 1980-ih bio je član popularnog blues-sastava Roomful of Blues, s kojim je bio nominiran za Grammy.

"Nema riječi za ovakav gubitak. Rory je bio divna i nježna duša", objavio je bend na društvenim mrežama.

