Tuga u dalmatinskoj vatrogasnoj postrojbi: "Dragi barba Damire..."

Makarsko vatrogasno društvo objavilo je tužnu vijest kako ih je u 75. godini života napustio njihov dugogodišnji član Damir Bilić. Vijest o njegovoj smrti izazvala je veliku tugu među kolegama i sugrađanima koji su ga poznavali.

"Dragi prijatelji našega društva, dragi sugrađani, obavještavamo Vas da nas je u 75. godini napustio naš dugogodišnji član Damir Bilić", stoji u priopćenju makarskih vatrogasaca.

Sjećanje na barba Damira

Pogreb će se održati sutra u 16 sati na Gradskom groblju u Makarskoj, a obitelj će primati izraze sućuti od 15:30. Preminulog Bilića vatrogasci će ispratiti uz sve vatrogasne počasti, što najbolje svjedoči o poštovanju koje je uživao tijekom svih godina predanog rada u društvu.

Kolege iz DVD-a Makarska oprostili su se od njega dirljivim riječima: "Dragi barba Damire, hvala Vam za sve godine predanog rada u društvu i nek Vam je laka ova podbiokovska zemlja."