Tuga u Dalmaciji: "Bio je čovjek koji se uvijek odazivao..."

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrgorac oprostilo se od svog dugogodišnjeg člana i prijatelja Dalibora Radonića – Dale, koji je, kako su objavili vatrogasci, prerano preminuo.

U emotivnoj objavi DVD Vrgorac ističe da je Radonić bio jedan od prvih članova društva te da je svoj vatrogasni poziv živio nesebično i predano. "Bio je čovjek koji se uvijek odazivao, uvijek davao sebe, uvijek bio prvi kad je trebalo pomoći drugima", navode vrgorački vatrogasci, opisujući ga kao smirenog, dobrog i odanog čovjeka koji je ostavio dubok trag u društvu, gradu i među ljudima koji su ga poznavali.

Posebno su naglasili njegov osjećaj za služenje zajednici, ističući da je u vatrogastvu pokazivao najplemenitiju stranu tog poziva – bez odgađanja, bez pitanja i bez straha. "Takvi ljudi ne prolaze nezapaženo. Takvi ljudi se pamte", stoji u poruci.

Vatrogasci poručuju kako će Radonićeva ljubav prema Vrgorcu i “vatrogasno srce” zauvijek ostati dio društva, a njegova hrabrost i dobrota biti putokaz svima koji nastavljaju služiti zajednici.

Na kraju objave uputili su mu riječi zahvale za svaki poziv na koji se odazvao, svaku intervenciju, osmijeh i ljudsku gestu, uz poruku: "Počivaj u miru, prijatelju."