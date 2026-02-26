Tuga na HRT-u, preminula Gordana Kovačić: "Zbogom, draga naša svestrana Goga, pamtit ćemo te zauvijek"

Kako su potvrdili s HRT-a, dugogodišnja spikerica Hrvatskog radija, Gordana Kovačić, izgubila je životnu bitku. Preminula je u 56. godini života.

Kako je objavljeno na Facebook profilu HRT Radio Sljeme, ali i na službenim stranicama HRT-a,preminula je spikerica, doktorica znanosti, jazz pjevačica i autorica Poetskog trena, Gordana Kovačić.

"Utihnuo je nezaboravni spikerski i pjevački glas. Zbogom, draga naša svestrana Goga, pamtit ćemo te zauvijek", poručili su njene kolege.

Nakon što je doktorirala logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, s užim zanimanjem za akustička i psihoakustička obilježja glasova vokalnih profesionalaca, četiri se godine znanstveno usavršavala u Amsterdamu.

Na Hrvatski radio kao spikerica stigla je 2007. godine, iako je i prije, na Hrvatskoj televiziji vodila emisiju 'Vrijeme za jazz'. Inače, ljubitelji jazza dobro je se sjećaju jer je još od 90-ih pjevala uz ugledne džeziste i Big Band HRT-a, a 2014. je s Lukom Žužićem osnovala i glazbeni duo DuArte.

Poklonicima poezije svakako je najpoznatija kao autorica inovativnog i vrlo popularnog multimedijskog projekta Poetski tren.