Tuga i nevjerica među djelatnicima splitskog Kauflanda; tragično stradala radnica bila je vrlo omiljena

O tragičnoj pogibiji radnice splitskog Kauflanda koja je izgubila život oko ponoći na radnom mjestu malo se toga zasad zna. Centar danas radi, ali je na njemu postavljena crna zastava i lumini u čast preminule radnice. Kupaca je manje nego obično.

Ni policija ni DORH nisu objavili detalje radne nesreće, a Kaufland je medijima poslao izjavu kako će obitelji i zaposlenicima te splitske trgovine pružiti svu potrebnu pomoć.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, nesretna radnica je bila čistačica u centru, svi su voljeli, godinama je radila tamo i živjela u blizini. Ljudi govore da je bila i osoba s invaliditetom, uskakala gdje god je trebalo... Svi su potreseni njezinom smrću.

Mnoge je iznenadilo i što je žena u to doba noći uopće radila tamo. Podsjetimo, vatrogasci su dojavu o tome da je zaglavila u preši za karton dobili pet minuta prije ponoći.

Međutim, kad se zna da centar Kaufland za kupce radi svakodnevno do 22 sata navečer, onda su stvari malo jasnije. Kupci odu doma, ali radnicima tada posao ne prestaje, naročito onima koji moraju sve počististi i posložiti da bi nas ujutro dočekalo čisto.

Istraga treba pokazati jesu li uvjeti rada bili u skladu s propisima.

- Treba utvrditi u kojim uvjetima je radila, jesu li se i u kojoj mjeri kršili uvjeti zaštite na radu. To se dogodilo oko ponoći, to je noćni rad, a on je posebno propisan. Sasvim sigurno i to utječe na njeno psihofizičko stanje - komentirao je odvjetnik Vinko Ljubičić za Novu TV ovaj slučaj.