Tudor svojim odgovorom šokirao Britance: Nazvali su ga bizarnim

Privremeni trener Spursa pojavio se na konferenciji za novinare nakon susreta, gdje su ga novinari dočekali s nizom pitanja o lošim rezultatima i mogućem odlasku s klupe.

Jedno od ključnih pitanja odnosilo se upravo na njegovu budućnost. Novinare je zanimalo smatra li da zaslužuje ostati trener Tottenhama.

'Nemam komentara', odgovorio je Tudor.

Engleski mediji odmah su reagirali na takav odgovor. TalkSPORT ga je opisao kao bizaran, ističući da je hrvatski trener izbjegao izravno odgovoriti na pitanje koje se u ovom trenutku nameće kao ključno.

Istodobno, isti medij navodi kako je Tottenham sve bliže odluci o raskidu suradnje s hrvatskim stručnjakom nakon niza razočaravajućih rezultata i sve većeg pritiska javnosti.

Tudor je na klupu Spursa stigao kao privremeno rješenje, no posljednji rezultati dodatno su pojačali sumnje da njegova epizoda u Londonu neće dugo trajati, piše tportal.