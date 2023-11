Tudor ipak preuzima europskog velikana!

Igor Tudor (45) bio je glavni kandidat za preuzimanje Napolija. Pouzdani insajderi, poput Fabrizija Romana, Gianluce Di Marzija i Nicole Schire, posljednjih su dana tvrdili da je hrvatski stručnjak prvi favorit za preuzimanje talijanskog prvaka. Podsjetimo, Napoli je potjerao trenera Rudija Garciju, koji se u klubu zadržao tek četiri mjeseca.

Gazda Aurelio De Laurentiis odmah je krenuo po Tudora, koji je nezaposlen od početka sezone, nakon što je napustio Marseille. Tudoru je ponuđen ugovor do kraja sezone, no on je to odbio. Tražio je ugovor na dvije godine, ali gazda Napolija nije bio voljan popustiti, piše Index.

Napoli se potom okrenuo iskusnom talijanskom stručnjaku Walteru Mazzarriju (62), koji je taj klub vodio od 2009. do 2013. te osvojio talijanski kup. "Mazzarri i Tudor bila su dva kandidata za zamjenu Garcije. Mazzarri je prestigao Tudora i pobijedio u utrci za novog trenera Napolija jer je bio spreman prihvatiti kratkoročni ugovor do lipnja 2024", objasnio je preokret novinar Nicolo Schira.

Francuzi javljaju o novom preokretu

Ipak, sada se čini da je došlo do novog preokreta. Naime, francuski L'Equipe piše da su se Tudor i De Laurentiis dogovorili za dvogodišnju suradnju, ali tek od kraja sezone. Mazzarri bi trebao ovu sezonu privesti kraju, a onda bi Tudor trebao preuzeti momčad od ljeta.

Period do tog trenutka bi Tudor trebao provesti detaljno prateći momčad kako bi otkrio koji je najbolji način za pripremiti sljedeću sezonu, ali i koje bi pozicije htio ojačati igračima s tržišta kada krene prijelazni rok.

Mazzarri je samo priprema za Tudora

Mazzarri će se za to vrijeme s Napolijem boriti za popravak plasmana u Serie A i što bolji plasman u Ligi prvaka. Tudor je u Italiji na domaćem terenu. To mu je druga domovina jer je ondje kao igrač i pomoćni trener Juventusa te trener Udinesea i Verone proveo gotovo 12 godina, donosi Index.

Zadnji angažman imao je u Marseilleu, koji je napustio na ljeto. Otad traži posao te ga se, među ostalim, povezivalo s Bešiktašem. Posao u Napoliju bio bi mu kruna dosadašnje trenerske karijere, u kojoj je još vodio Hajduk, PAOK, Udinese, Karabukspor, Veronu i Galatasaray.