Tuđman se nije bojao partizanskih zastava. Orešković: "Ovo što je Plenković izustio, nitko drugi ne bi, čak ni Sanader"

Saborska zastupnica Dalija Orešković reagirala je na izjave premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a nakon prosvjeda „Ujedinjeni protiv fašizma“, poručivši kako njihove poruke smatra opasnima za državnu baštinu i identitet Hrvatske. U objavi na društvenim mrežama ustvrdila je da je Hrvatska nastala na antifašističkim vrijednostima te da se te istine ne smiju relativizirati.

„Hrvatska ima antifašističke temelje, antifašistički Ustav i granice, ali više nema antifašističku vlast“, napisala je Orešković, dodajući kako su građani koji su sudjelovali u maršu to učinili „u ime i za dobrobit današnje Hrvatske“.

Naglasila je kako sudionici prosvjeda ne traže povratak u prijašnje državne zajednice, ali se protive pokušajima preoblikovanja identiteta i povijesne naracije zemlje.

„Mi dobro znamo što je bilo i nećemo zaboraviti kako smo kao država nastali“, istaknula je.

Oštro se osvrnula i na premijera Plenkovića, tvrdeći da njegove i izjave ministara „pordivaju samu bit“ državnog identiteta. Podsjetila je i na njegove prethodnike:

„Nikada to Plenkovićevi prethodnici ne bi izustili. Čak ni Ivo Sanader, koji je pokrao i izdao sve što je mogao, nije se usudio dirati u ustavni identitet države.“

U završnom dijelu objave iznijela je i najtežu optužbu, navodeći da je „Plenković, čiji su roditelji u bivšem sustavu bili pouzdan kadar partije, predao Hrvatsku poraženima u II. svjetskom ratu“.

Orešković je ovim istupom dodatno zaoštrila raspravu koja se posljednjih dana vodi oko tumačenja antifašizma, državnih simbola i političkih poruka sa subotnjeg prosvjeda.