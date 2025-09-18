Trumpova administracija drastično reže sredstva za istraživanje raka

Vodeća pozicija Sjedinjenih Država u području istraživanja raka ozbiljno je ugrožena. Trumpova administracija drastično je smanjila financiranje ključnih znanstvenih projekata, dovodeći u pitanje ne samo globalni primat zemlje u znanosti, već i sudbine pacijenata oboljelih od raka, prenosi Index.

"Sjajni smo u znanosti", rekao je za New York Times Harold Varmus, bivši direktor Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) i znanstvenik ovjenčan Nobelovom nagradom. "Zašto bismo htjeli uništiti jedno od naših najvećih dobara?"

Milijarde dolara manje za znanost

U prva tri mjeseca svog drugog mandata, Trump je smanjio proračun NIH-a za 2,7 milijardi dolara. Savezna istraživanja raka doživjela su osobito teške rezove, što će, prema riječima kritičara, usporiti svaki napredak u pronalaženju učinkovitih terapija. Odluka je već rezultirala masovnim otpuštanjima i obustavom važnih znanstvenih studija koje su bile u tijeku.

Osim toga, Trump je za sljedeću godinu predložio novi krug rezova, uključujući smanjenje proračuna Nacionalnog instituta za rak, koji djeluje u sklopu NIH-a, sa 7,2 na 4,5 milijardi dolara.

Razorne posljedice za pacijente

Ovi rezovi mogli bi imati razorne posljedice. Studija objavljena u časopisu Journal of Clinical Oncology pokazala je da svakih 326 dolara uloženih u istraživanje raka produžuje očekivani životni vijek za jednu godinu. Petogodišnja stopa preživljavanja od raka porasla je s 49 posto u 1970-ima na današnjih 68 posto, a procjenjuje se da će se gotovo 39 posto Amerikanaca u nekom trenutku života suočiti s dijagnozom raka.

Pritisak za smanjenje financiranja proizlazi iz nepovjerenja dijela konzervativaca prema zdravstvenom sustavu, koji smatraju korumpiranim i ispolitiziranim, posebno nakon pandemije COVID-a. Kao opravdanje za rezove koriste se i inicijative za raznolikost, jednakost i uključivanje (DEI), pri čemu su neke prijave za potpore pogrešno označene kao sporne zbog korištenja riječi poput "trans".

Znanost na prekretnici

Dodatni udarac zadao je Robert Kennedy Jr., tajnik američkog Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga, otkazavši obećavajuća istraživanja mRNA tehnologije koja su, prema mišljenju stručnjaka, mogla dovesti do razvoja univerzalnog cjepiva protiv raka.

Ironično je što se rezovi događaju u trenutku kada je znanost na pragu nevjerojatnih otkrića, poput novih, ciljanih radioterapija koje manje oštećuju okolno zdravo tkivo.

"Vjerujem da sam jedan od rijetkih laboratorija u zemlji specijaliziranih za barijere u isporuci lijekova kod dječjeg raka mozga", izjavila je profesorica Rachael Sirianni sa Sveučilišta Massachusetts Chan Medical School, čije se istraživanje fokusira na meduloblastom, brzorastući rak mozga kod djece. "Kada mene uklonite iz ekosustava, uklanjate nešto što se ne može zamijeniti."

Zbog novonastale situacije, vrhunski znanstvenici, uključujući i nobelovca Varmusa, već razmatraju odlazak iz SAD-a i nastavak svog rada u inozemstvu.