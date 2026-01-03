Trump: "Zarobili smo Madura"

Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države izvele “opsežne vojne udare protiv Venezuele” te da su “uhvatile njezina vođu, predsjednika Nicolasa Madura, i njegovu suprugu”.

Trump je to objavio u priopćenju na svojoj društvenoj mreži Truth Social, čiji puni tekst prenosimo u nastavku.

"Sjedinjene Američke Države uspješno su izvele opsežan udar protiv Venezuele i njezina vođe, predsjednika Nicolasa Madura, koji je zajedno sa svojom suprugom uhićen i izvučen iz zemlje.

Ova operacija provedena je u suradnji s američkim tijelima za provođenje zakona. Više detalja slijedi. Danas u 11 sati održat će se konferencija za novinare u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pozornosti posvećenoj ovom pitanju! Predsjednik DONALD J. TRUMP", napisao je.