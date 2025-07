Trump zaprijetio Musku deportacijom: "Razmotrit ćemo to"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti deportaciju Elona Muska u njegovu rodnu Južnu Afriku, dok se njihov sukob ponovno rasplamsao. Trump je iznio prijetnju dok je razgovarao s novinarima, nekoliko sati nakon što je u ranojutarnjoj objavi na Truth Socialu rekao da bi mogao narediti Odjelu za učinkovitost vlade, koji je prije vodio Musk, da pregleda milijarde dolara vrijedne ugovore koje dobivaju njegove tvrtke, piše Večernji list.

"Razmotrit ćemo to", rekao je Trump na pitanje hoće li deportirati Muska. "Možda ćemo morati staviti DOGE na Elona. Znate li što je DOGE? DOGE je čudovište koje će se možda morati vratiti i progutati Elona. Zar to ne bi bilo strašno? On dobiva puno subvencija."

Trumpovi napadi uslijedili su nakon što je Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, u ponedjeljak nastavio svoju kritiku Trumpova takozvanog "velikog, prekrasnog zakona" u nizu objava na platformi X, prenosi USA Today.

"Elon možda dobiva više subvencija nego bilo koji čovjek u povijesti, i to uvjerljivo, a bez subvencija, Elon bi vjerojatno morao zatvoriti svoje tvrtke i vratiti se kući u Južnu Afriku", napisao je ranije Trump u objavi na Truth Socialu. "Nema više lansiranja raketa, satelita ili proizvodnje električnih automobila, a naša zemlja bi uštedjela OGROMAN IZNOS. Možda bismo trebali dopustiti DOGE-u da to dobro, temeljito pregleda? VELIKI NOVAC ZA UŠTEDJETI!!!"

Musk je odgovorio Trumpu u objavi na X-u otprilike 30 minuta kasnije. "Doslovno kažem UKINITE SVE. Sada", napisao je.