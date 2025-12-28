Trump: "Upravo sam razgovarao s Putinom"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom uoči sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji se održava na Floridi.

"Upravo sam imao dobar i vrlo produktivan telefonski razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Nije objavio o čemu su razgovarali, ali je pozvao novinare na sastanak sa Zelenskim, piše dnevnik.hr.

Ranije se, uoči sastanka s Trumpom, oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Poručio je da Kijev čini sve kako bi se rat s Rusijom priveo kraju, ali da će donošenje ključnih odluka o miru ovisiti o međunarodnim partnerima.

Zelenski je na Telegramu naveo da su predstojeći dani među najintenzivnijima u diplomatskom smislu te da bi prije Nove godine moglo doći do pomaka ako partneri pokažu spremnost na odlučnije djelovanje.

Pozvao je pritom na jačanje pritiska na Moskvu kako bi, kako je rekao, Rusija osjetila posljedice svoje agresije.

Ukrajinski predsjednik na Floridu je stigao kasno u subotu zajedno s izaslanstvom, a razgovori s američkim predsjednikom usmjereni su na pronalazak mogućeg plana za okončanje rata u Ukrajini.