Trump udario po NATO-u i zaprijetio zbog Grenlanda: "Sumnjam da bi bili tu za nas"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u srijedu je na društvenoj mreži Truth Social objavio poruku u kojoj je ponovno doveo u pitanje pouzdanost NATO saveza, poručivši da nije uvjeren kako bi mu se saveznici priskočili u pomoć u slučaju ozbiljne krize. U istoj objavi naglasio je da bi SAD, unatoč njegovim sumnjama, i dalje branio članice Saveza.

"I DOUBT NATO WOULD BE THERE FOR US IF WE REALLY NEEDED THEM", napisao je Trump, dodavši: "We will always be there for NATO, even if they won’t be there for us."

Članak 5. i kolektivna obrana: napad na jednu članicu je napad na sve

Trumpova objava dolazi u trenutku pojačanih napetosti oko Grenlanda, nakon što je Bijela kuća poručila da ne isključuje ni vojnu opciju u nastojanju da SAD preuzme Grenland od Danske, koja je NATO saveznica.

Podsjetimo, ključni temelj Saveza je članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve. Taj je mehanizam formalno aktiviran samo jednom – kao odgovor na teroristički napad Al-Qaide 11. rujna 2001. na SAD.

Grenland u središtu spora: Bijela kuća ne odbacuje ni uporabu sile

U danima prije Trumpove objave retorika oko Grenlanda dodatno se zaoštrila. Iz Bijele kuće je kasno u utorak poručeno da Trump "raspravlja o nizu opcija" za stjecanje tog velikog, mineralima bogatog arktičkog otoka, pri čemu je naglašeno kako uporaba američke vojne sile "nije izvan opcija", javlja Politico.

Trump je u svojoj objavi ustvrdio i da su saveznici, prije njegova prvog mandata, "nepošteno" izdvajali premalo za obranu, oslanjajući se na američki sigurnosni kišobran. Dodao je i tvrdnju da bi bez SAD-a Rusija i Kina "imali nula straha od NATO-a".

Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je u ponedjeljak da bi američki napad na drugu zemlju članicu NATO-a značio da "sve staje, uključujući NATO, i time sigurnost koja je uspostavljena nakon završetka Drugog svjetskog rata".

Europski čelnici reagirali su ubrzo. U utorak je osam vodećih europskih lidera poručilo da se sigurnost Grenlanda mora osigurati kolektivno kroz NATO, uz puno poštovanje suvereniteta i granica.

U srijedu je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot izjavio da Pariz s europskim partnerima radi na zajedničkom odgovoru, dok su dužnosnici u Berlinu potvrdili da su razgovori o zaštiti suvereniteta Grenlanda u tijeku, donosi Politico.

Trumpove dodatne tvrdnje: Ukrajina, "osam ratova" i Nobelova nagrada

U istoj objavi na Truth Socialu Trump je iznio i nekoliko dodatnih tvrdnji, navodeći da bi Rusija "imala CIJELU UKRAJINU" bez njegova angažmana, te da je "samostalno OKONČAO 8 RATOVA". Spomenuo je i da Norveška, članica NATO-a, "nije željela" dodijeliti mu Nobelovu nagradu za mir, pri čemu je naziv nagrade napisao pogrešno.