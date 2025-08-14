Trump spreman pomoći Ukrajini, ali pod svojim uvjetima

Američki predsjednik Donald Trump poručio je u srijedu europskim čelnicima i ukrajinskom predsjedniku da su Sjedinjene Američke Države spremne, pod određenim uvjetima, pružiti sigurnosna jamstva Ukrajini, izvijestio je Politico pozivajući se na tri izvora upoznata s razgovorom. Trump je tu poruku prenio tijekom virtualnog sastanka koji je organizirala Njemačka radi usklađivanja američkih i europskih stavova uoči njegova petkovog susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Prema riječima europskog diplomata, britanskog dužnosnika i još jedne osobe uključene u razgovore, Washington je spreman preuzeti određenu ulogu u pomaganju Kijevu da odvrati buduću rusku agresiju – pod uvjetom da se postigne primirje. Jedan od izvora naveo je da je Trump naglasio kako bi takva obveza bila prihvatljiva samo ako nije povezana s članstvom u NATO-u. Trumpova spremnost na razmatranje sigurnosnih jamstava – što je ključni zahtjev Ukrajine i europskih saveznika – potaknula je umjereni optimizam među europskim dužnosnicima prije nadolazećeg summita, piše Politico.

Ipak, jedan od izvora istaknuo je da Trump nije precizirao što točno podrazumijeva pod sigurnosnim jamstvima, već je govorio općenito o konceptu. Prema britanskom dužnosniku, Trump smatra da bi američka jamstva trebala biti dio konačnog sporazuma te vidi ulogu SAD-a u tome. Bijela kuća nije odmah komentirala izvješća o njegovoj otvorenosti za američku ulogu u pružanju takvih jamstava.

Kakva god jamstva bila, Trump je jasno dao do znanja da SAD neće nastaviti izravnu isporuku oružja ni slanje trupa Ukrajini. Umjesto toga, planira nastaviti prodavati oružje europskim državama, koje bi ga zatim prosljeđivale Kijevu. Takav bi pristup mogao biti ograničen i razočarati one u Ukrajini koji očekuju snažniju podršku kako bi odvratili Rusiju od moguće nove invazije nakon završetka sukoba.

Politico podsjeća da se Trump tijekom većeg dijela svog mandata protivio vojnoj pomoći Ukrajini. Ipak, nedavno je dopustio europskim državama kupnju američkog oružja za isporuku Kijevu – potez za koji njegova administracija tvrdi da je povećao pritisak na Moskvu i potaknuo Putina na ulazak u pregovore.