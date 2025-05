Trump potpisao zakon protiv osvetničke pornografije. "Ključna je bila Melania"

Prva dama Melania Trump pridružila se svom suprugu predsjedniku Donaldu Trumpu dok je potpisivao zakon koji kriminalizira objavljivanje takozvane osvetničke pornografije i deepfake eksplicitnog sadržaja, piše BBC.

Take It Down Act (Zakon o uklanjanju) kriminalizira objavljivanje intimnih fotografija, stvarnih ili generiranih umjetnom inteligencijom, na internetu bez pristanka osobe te zahtijeva od tehnoloških tvrtki da uklone takav sadržaj unutar 48 sati.

Iako je zakon dobio snažnu dvostranačku potporu, neke skupine za digitalna prava tvrde da je preširok i mogao bi dovesti do cenzure. Prva dama zagovarala je ovaj zakon otkako je njezin suprug započeo svoj drugi mandat, tvrdeći da djecu treba zaštititi od zlonamjernog i uvredljivog ponašanja na internetu.

"Melania je bila ključna"

Ovo je šesti zakon koji je Trump potpisao u svom drugom mandatu, pri čemu predsjednik uglavnom radije provodi svoju agendu putem uredbi. "Svatko tko namjerno distribuira eksplicitne slike bez pristanka osobe suočit će se s kaznom zatvora do tri godine", rekao je Trump.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt ranije je izjavila da je Melania Trump bila ključna u prolasku zakona kroz Kongres. Prva dama, koja rijetko javno nastupa, opisala je novi zakon kao nacionalnu pobjedu koja će pomoći roditeljima i obiteljima da zaštite djecu od iskorištavanja na internetu.

"Ovaj zakon snažan je korak naprijed u našim naporima da osiguramo da se svaki Amerikanac, posebice mladi ljudi, može osjećati bolje zaštićenim od zlouporabe svog lika ili identiteta", dodala je. Zakon je prošao donji dom Kongresa s 409 glasova za i 2 protiv krajem travnja, a Senat ga je jednoglasno odobrio u veljači.

Tehnološke tvrtke su podržale zakon

Melania Trump iskoristila je svoj prvi samostalni javni nastup kako bi pozvala članove Kongresa da usvoje zakon u ožujku. "Slama srce gledati mlade tinejdžere, posebno djevojke, kako se bore s ogromnim izazovima koje predstavlja zlonamjerni internetski sadržaj, poput deepfakeova", rekla je prva dama tijekom okruglog stola o zakonu 3. ožujka.

Osvetnička pornografija je dijeljenje intimne fotografije bez pristanka. Deepfake pornografija uključuje stvaranje, često korištenjem umjetne inteligencije, lažne eksplicitne slike ili videozapisa osobe. Upotreba ove tehnologije porasla je posljednjih godina, omogućujući korisnicima da dodaju lica slavnih osoba ili javnih ličnosti, najčešće žena, u pornografske filmove.

Zakon je podržala i Paris Hilton, koja ga je nazvala ključnim korakom prema okončanju dijeljenja slika na internetu bez pristanka. Tehnološke tvrtke, uključujući Metu, TikTok i Google također su podržale zakon, no nije prošlo bez kritičara.

Neki su zabrinuti zbog cenzure

Zagovornici digitalnih prava i slobode govora kažu da bi mogao dovesti do cenzure legitimnog sadržaja, uključujući legalnu pornografiju, LGBT sadržaj i kritiku vlade. "Iako je zaštita žrtava ovih gnjusnih napada na privatnost legitiman cilj, dobre namjere same po sebi nisu dovoljne za dobru politiku", rekla je zagovaračka skupina za digitalna prava Electronic Frontier Foundation.

"U trenutačnom obliku, Zakon propisuje sustav obavijesti i uklanjanja koji prijeti slobodi izražavanja, privatnosti korisnika i pravičnom postupku, bez rješavanja problema koji tvrdi da rješava", poručuju.

Internet Society, koja se zalaže za digitalnu privatnost na internetu, kaže da zakon predstavlja neprihvatljive rizike za temeljna prava korisnika na privatnost i kibernetičku sigurnost podrivanjem enkripcije.