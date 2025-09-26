Trump poručio: Nema aneksije Zapadne obale

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako neće dopustiti Izraelu da proširi svoj suverenitet na područje Zapadne obale, odbacivši zahtjeve pojedinih izraelskih krajnje desnih političara.

Nakon, kako je naveo, telefonskog razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom o situaciji u Pojasu Gaze, Trump je u Ovalnom uredu jasno poručio: "Ne, to se neće dogoditi. Neću dozvoliti da Izrael anektira Zapadnu obalu."

Netanyahu se suočava s pritiscima unutar vlastite desne koalicije koja zagovara formalnu aneksiju tog teritorija, potez koji izaziva zabrinutost arapskih čelnika. Nekolicina njih razgovarala je s Trumpom tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. "Dosta je, vrijeme je da se stane s tim". rekao je američki predsjednik.

Izrael je Zapadnu obalu zauzeo u ratu 1967. godine, dok Palestinci to područje, zajedno s Istočnim Jeruzalemom i Pojasom Gaze, vide kao temelj buduće države. Danas ondje živi oko 2,7 milijuna Palestinaca te približno 700 tisuća izraelskih naseljenika, a većina međunarodne zajednice izraelska naselja na tom području smatra nelegalnima.