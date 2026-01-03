Trump objavio sliku uhićenog Madura

Bivši američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži fotografiju za koju se tvrdi da prikazuje uhićenog venezuelanskog predsjednika Nicolás Maduro.

Na slici muškarac nalik Maduru oko vrata ima prsluk za spašavanje, na ušima zaštitne slušalice, dok u rukama drži bocu vode. Uz njega se nalazi osoba u jakni s oznakama DEA, što je dodatno potaknulo nagađanja o navodnoj američkoj operaciji.

Autentičnost fotografije zasad nije neovisno potvrđena, a službene institucije nisu se oglasile o okolnostima pod kojima je snimljena niti o tvrdnjama koje su se pojavile na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države već dulje optužuju Madura za vođenje takozvane “narko-države” te za izbornu prijevaru na prošlogodišnjim izborima, na kojima oporba tvrdi da je ostvarila uvjerljivu pobjedu. Caracas te optužbe odbacuje.

Maduro, koji je na vlast došao 2013. godine nakon smrti Hugo Chávez, u više je navrata poručio kako Washington nastoji uspostaviti kontrolu nad golemim naftnim rezervama Venezuela, koje se smatraju najvećima na svijetu.

Donald J. Trump Truth Social 01.03.26 11:18 AM 🚨Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/2c9XiUZ3yh — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 3, 2026