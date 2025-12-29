Trump objavio detalje o postizanju primirja. Evo zašto je pohvalio Putina

Nakon više od tri sata razgovora, ni američki predsjednik Donald Trump ni predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nisu objavili veliku vijest u dugotrajnom nastojanju da se okonča sukob koji je Rusija započela 2022. godine.

Obojica čelnika su naglasila da je proces složen i da će zahtijevati više vremena. Trump, koji je ranije toga dana telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, i dalje je pokazivao relativno suosjećajan stav prema pozicijama Moskve, piše CNN, a prenosi N1.

Ipak, Trump je pohvalio Zelenskog i ostao uvjeren da je mir blizu.

“Mislim da smo se jako približili, možda vrlo blizu“, rekao je američki predsjednik te dodao:

“Ili će završiti ili će se nastaviti još dugo, a milijuni dodatnih ljudi bit će ubijeni.“

Trump je pohvalio Putina zbog načina na koji je upravljao nuklearnom elektranom Zaporižja, ključnom točkom spora u pregovorima.

“Predsjednik Putin zapravo surađuje s Ukrajinom na tome da se ona ponovno otvori“, rekao je Trump.

“To je veliki korak, kad ne bombardira tu elektranu”, dodao je.

Američki predsjednik vjeruje da je Putin ozbiljan kad govori o miru.

“Želi da se to dogodi. Želi to vidjeti”, rekao je.

“Danas smo postigli puno napretka, ali zapravo tijekom posljednjih mjesec dana. Ovo nije dogovor koji se rješava u jednom danu, ovo su vrlo složene stvari”, naglasio je Donald Trump.