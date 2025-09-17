Trump najavio sporazum s Kinom: TikTok nastavlja rad u SAD-u uz smanjen kineski udio?

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je postignut sporazum s Kinom kojim će popularna platforma TikTok moći nastaviti poslovati u Sjedinjenim Državama.

Trump je najavio da će u petak razgovarati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom kako bi potvrdili detalje dogovora kojim se izbjegava zabrana aplikacije u SAD-u.

„Imamo skupinu vrlo velikih tvrtki koje žele preuzeti TikTok. Djeca ga obožavaju, a roditelji me zovu jer ga žele sačuvati za svoju djecu. Mrzim vidjeti da se takva vrijednost baca kroz prozor,“ rekao je Trump novinarima.

Kasnije istoga dana, Trump je potpisao izvršnu naredbu kojom se kineskoj matičnoj tvrtki ByteDance produljuje rok do 16. prosinca za povlačenje iz vlasništva nad platformom, inače prijeti zabrana.

Prema izvješćima Wall Street Journala i New York Timesa, predloženi sporazum predviđa smanjenje kineskog udjela u TikToku na manje od 20 posto.

Službeni list Komunističke partije Kine, People’s Daily, pozdravio je sporazum nazivajući ga primjerom „suradnje za obostranu korist“, uz naglasak da će Kina ostati čvrsta u zaštiti svojih nacionalnih interesa i prava domaćih poduzeća.

Budućnost TikToka u SAD-u bila je upitna još od donošenja zakona kojim se platforma prisiljava na odricanje od kineskog vlasništva, zbog zabrinutosti da bi Peking mogao koristiti aplikaciju za špijuniranje i širenje propagande.

Iako je Trump tijekom prvog mandata također zagovarao zabranu, kasnije je promijenio stav i obećao „spasiti“ TikTok u sklopu svoje predsjedničke kampanje. Kritičari, pak, upozoravaju da zabrana ne bi riješila ključne probleme privatnosti i mogla bi ugroziti slobodu govora u SAD-u.