Trump kazao da su paracetamol i cjepiva krivi za autizam, stručnjaci se digli na noge: "Za ovo ne postoje znanstveni dokazi"

Na konferenciji za novinare u ponedjeljak, američki predsjednik Donald Trump izazvao je polemike povezujući autizam s uzimanjem lijeka Tylenol tijekom trudnoće, kao i s dječjim cijepljenjem – tvrdnjama za koje ne postoje znanstveni dokazi.

Trump je poručio trudnicama da izbjegavaju paracetamol, dok je roditeljima savjetovao oprez pri davanju cjepiva, sugerirajući da se ne daju prerano ili istodobno. Njegove izjave idu u suprotnom smjeru od preporuka struke: liječnici ističu da je paracetamol siguran u trudnoći te da su cjepiva nužna i učinkovita.

Administracija je pritom predložila leucovorin, oblik folne kiseline, kao potencijalnu terapiju za autizam, iako dosadašnja istraživanja nisu dala čvrste rezultate. Tvrtka Kenvue, proizvođač Tylenola, odmah je reagirala odbacujući Trumpove tvrdnje te podsjetila na nalaze brojnih neovisnih studija koje ne potvrđuju povezanost paracetamola i autizma.

Znanstvena zajednica upozorava da nema dokaza o uzročnoj vezi. Veliko švedsko istraživanje provedeno 2024. na 2,5 milijuna djece nije pronašlo nikakvu poveznicu, dok je pregled 46 ranijih studija iz 2025. istaknuo određene rizike, ali bez potvrde da paracetamol uzrokuje poremećaje iz spektra autizma. Stručnjaci i dalje preporučuju trudnicama da lijek koriste po potrebi, u najmanjoj djelotvornoj dozi i na što kraći period.