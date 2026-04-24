Trump: "Govorim u ime Britanije više nego princ Harry"

američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da princ Harry "ne govori u ime Ujedinjenog Kraljevstva" nakon što je britanski kraljević pozvao Sjedinjene Države da preuzmu snažniju ulogu u pružanju podrške Ukrajini, piše Index.

Trump je to izjavio jučer tijekom događaja u Bijeloj kući, odgovarajući na pitanje novinara smatra li Harryjeve komentare prikladnima. "Princ Harry - kako je? Molim vas, prenesite mu moje pozdrave", rekao je Trump.

"Jedno znam sigurno: princ Harry zasigurno ne govori u ime Ujedinjenog Kraljevstva. Mislim da ja govorim u ime Ujedinjenog Kraljevstva više nego princ Harry, ali cijenim njegov savjet."

Trump: "Prince Harry? How's his wife? Please give me him my regards, okay. I know one thing. Prince Harry is not speaking for the UK. That's for sure. I think I'm speaking for the UK more than Prince Harry." pic.twitter.com/19MzHtk1jS — Aaron Rupar (@atrupar) April 23, 2026

Harry iz nenajavljenog posjeta Kijevu pozvao Ameriku u pomoć Ukrajini

Trumpova reakcija uslijedila je nakon izjava koje je princ Harry dao tijekom iznenadnog posjeta Ukrajini, također u četvrtak. Obraćajući se na Kijevskom sigurnosnom forumu, Harry je pozvao na odlučnije vodstvo SAD-a, premda nije izravno spomenuo američkog predsjednika.

"Sjedinjene Države u ovoj priči imaju jedinstvenu ulogu", rekao je Harry. "Ne samo zbog svoje moći, već i zato što je Amerika, kada se Ukrajina odrekla nuklearnog oružja, bila jedan od jamaca da će se poštovati njezin suverenitet i granice."

Pozvao je Washington na odlučnije djelovanje, naglasivši da je ovo "trenutak za američko vodstvo" i prilika da SAD pokaže kako može "poštovati svoje međunarodne ugovorne obveze, ne iz milosrđa, već zbog svoje trajne uloge u globalnoj sigurnosti i strateškoj stabilnosti".

Harry se obratio i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu s pozivom da okonča rat. "Nijedna nacija nema koristi od neprestanog gubitka života kojem svjedočimo. Još uvijek postoji trenutak - i to sada - da se ovaj rat zaustavi, da se spriječi daljnja patnja i Ukrajinaca i Rusa te da se odabere drugačiji put", poručio je.

Harryjev posjet Kijevu dogodio se samo nekoliko dana prije državnog posjeta njegova oca, kralja Charlesa III., Sjedinjenim Državama, koji je najavljen za razdoblje od 27. do 30. travnja.