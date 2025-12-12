Trump: "Gotovo je, prekidaju vatru"

Tajland i Kambodža postigli su dogovor o potpunom prekidu vatre, koji stupa na snagu u petak, potvrđeno je nakon razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Obje zemlje istaknule su spremnost za mir i nastavak trgovinskih odnosa sa Sjedinjenim Državama.

Prekid vatre dolazi nakon ponovnog izbijanja sukoba između dviju zemalja, a dogovorom se vraćaju ranije postignutim mirovnim sporazumima. Incident koji je prethodno doveo do žrtava smatra se nesrećom, no obje strane su sada potvrdile namjeru da sukob ne eskalira i da se fokusiraju na stabilnost i suradnju.

U postizanju dogovora sudjelovali su i čelnici Malezije, koji su posredovali u rješavanju napetosti između Tajlanda i Kambodže. Sporazum je označen kao važan korak prema trajnom miru u regiji i očuvanju prosperiteta dviju zemalja.

"Jutros sam imao vrlo dobar razgovor s premijerom Tajlanda, Anutinom Charnvirakulom, i premijerom Kambodže, Hun Manetom, o vrlo nesretnom ponovnom izbijanju njihovog dugogodišnjeg rata. Dogovorili su se da ODMAH prekinu svu pucnjavu i vrate se izvornom mirovnom sporazumu sklopljenom sa mnom, uz pomoć velikog premijera Malezije, Anwara Ibrahima. Cesta bomba koja je prvotno ubila i ranila brojne tajlandske vojnike bila je nesreća, ali je Tajland unatoč tome vrlo snažno uzvratio.

Obje zemlje spremne su za mir i nastavak trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama. Za mene je čast raditi s Anutinom i Hunom na rješavanju situacije koja je mogla prerasti u veliki rat između dviju inače prekrasnih i prosperitetnih zemalja! Također bih želio zahvaliti premijeru Malezije, Anwaru Ibrahimu, na pomoći u ovom vrlo važnom pitanju", napisao je Trump na Truth Socialu.