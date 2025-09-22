Trump će danas objaviti važnu vijest o autizmu

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će iz Ovalnog ureda predstaviti, kako kaže, „jednu od najvećih medicinskih objava u povijesti“ povezanu s autizmom. Nije otkrio detalje, ali američki mediji pišu da će se fokusirati na moguće rizike uzimanja paracetamola (Tylenola) u trudnoći i manjak folata.
Prema Washington Postu, očekuje se da će Trump sugerirati vezu između rane trudnoće, korištenja paracetamola i kasnijeg razvoja autizma, uz spominjanje folne kiseline kao mogućeg ublažavanja simptoma. Zdravstvene vlasti zasad preporučuju trudnicama da lijek uzimaju samo po potrebi.
Proizvođač Tylenola poručuje da „ne postoje vjerodostojni dokazi“ o uzročnoj vezi te da je paracetamol i dalje najsigurniji analgetik za trudnice. Istraživanja su dosad dala oprečne rezultate – dok neka ne nalaze vezu, druga navode moguće povezanosti, ali ne i uzročnost.