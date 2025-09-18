Trump Antifu proglasio "terorističkom organizacijom" nakon ubojstva Charlieja Kirka

Američki predsjednik Donald Trump 17. rujna objavio je kako će antifašistički pokret antifa proglasiti "terorističkom organizacijom", pozivajući se na atmosferu političkog nasilja nakon ubojstva konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social poručio kako će "snažno preporučiti da se istraže svi koji financiraju ANTIFU u skladu s najvišim pravnim standardima". Dodao je da će Bijela kuća uskoro predstaviti izvršnu uredbu o političkom nasilju i govoru mržnje.

Pravna nejasnoća

Pravni stručnjaci upozoravaju da ovakva odluka nema jasno uporište u američkom zakonodavstvu. Antifa se smatra ideološkim, a ne formalno organiziranim pokretom, bez hijerarhije i centraliziranog vodstva. To znači da ga je teško pravno tretirati kao terorističku organizaciju u skladu s postojećim zakonima.

Trump je ideju o proglašavanju antife terorističkom organizacijom prvi put iznio još 2020. godine, tijekom prosvjeda nakon ubojstva Georgea Floyda u Minneapolisu. No tada, kao i sada, pravni eksperti upozoravali su da bi takav potez otvorio ozbiljna pitanja slobode govora i političkog izražavanja.

Ubojstvo bez poveznice s Antifom

Trumpova odluka dolazi svega dan nakon što su tužitelji u Utahu podigli optužnicu protiv 22-godišnjeg Tylera Robinsona, osumnjičenog za atentat na Charlieja Kirka. Do sada nije objavljen nikakav dokaz da je Robinson bio povezan s Antifom ili drugim organiziranim skupinama, a motivi njegova čina još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni.

Potpredsjednik JD Vance izjavio je za Fox News kako je "radikalizacija političke scene" doprinijela atentatu te da će administracija "istražiti financijske mreže koje podupiru lijevi ekstremizam". Kritičari pak tvrde da Trump koristi tragediju kako bi obračunao s političkim protivnicima.

Odjek i reakcije

Odluka Bijele kuće izazvala je brojne reakcije u javnosti. Aktivisti antife za sada čekaju konkretne poteze administracije, dok demokratski političari i organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju na moguće zloupotrebe i sužavanje prostora za političku opoziciju.

Bijela kuća zasad nije otkrila detalje nadolazeće izvršne uredbe, niti način na koji će se ona provoditi u praksi.