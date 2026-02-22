Trudna Lana Jurčević nasmijala objavom: "Vruće mi je i krivo sam se obukla za WC"

Lana Jurčević odbrojava posljednje tjedne do dolaska druge kćeri. Pjevačica i poduzetnica ranije je otkrila da je ponovno trudna, a sada je objavila da je ušla u 33. tjedan te da broji dane do poroda.

Na društvenim mrežama često dijeli kako joj prolazi trudnoća i s kakvim se tegobama susreće. Ovoga puta osvrnula se na vrućinu i situacije koje će, kako kaže, razumjeti sve trudnice.

“Meni je non-stop vruće… Za to sam se dobro obukla. Ali se nisam dobro obukla za WC, a trudnice znaju što to znači i zatooo ‘Kidam na lijevo’”, napisala je u objavi.

U komentarima su joj se javili brojni pratitelji, a mnoge su žene poručile da im je situacija itekako poznata i da se u potpunosti pronalaze u njezinim riječima.

Vatrometom otkrila spol bebe

Podsjetimo, krajem prosinca Lana je u emotivnom videu snimljenom na proslavi rođendana otkrila spol bebe. Ona, partner i kći Mayla pozirali su dok je iza njih ispaljen vatromet u ružičastim tonovima, čime je otkriveno da u obitelj stiže još jedna djevojčica.

Trudnoću je ranije potvrdila objavom na Instagramu, kada je podijelila video pozitivnog testa na trudnoću uz kratku poruku: “Dio mene, drugi dio. Iznenađenje”, referirajući se na istoimenu pjesmu koju je nedavno objavila.