Trovanje ugljičnim monoksidom? Žena pronađena mrtva u kući, još dvoje ozlijeđeno

U mjestu Luka na području Zaprešića, danas 12. siječnja 2026. godine oko 10.55 sati, u obiteljskoj kući pronađeno je tijelo žene, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Prema prvim informacijama, postoji sumnja da je žena preminula uslijed trovanja ugljičnim monoksidom. Dvojici članova obitelji liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja, kao i u Kliničkoj bolnica Sveti Duh.

Na mjestu događaja u tijeku je očevid, nakon kojeg će biti poznato više okolnosti ovog tragičnog događaja.