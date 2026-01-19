Trojica se sukobila u 3 ujutro u Splitu. Bili su pijani, jedan je ozlijeđen, na kraju svi uhićeni

U subotu, 17. siječnja 2026.godine oko 3,20 sati u ugostiteljskom objektu u Splitu i ispred objekta došlo je do sukoba trojice muškaraca. Sva trojica su uhićena i dovedena u policijsku postaju. Utvrđeno je da se nalaze pod utjecajem alkohola (36-godišnjak- 1,60 g/kg, 22-godišnjak, 1,32 g/kg, 30-godišnjak-0,58 g/kg). U postaju su pozvani djelatnici hitne medicinske pomoći i utvrdili da je 22-godišnjak zadobio lakše ozljede. Pružena mu je liječnička pomoć, dok ostala dvojica sudionika nisu ozlijeđena.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su sva trojica na naročito drzak i nepristojan način narušavali javni red i mir i time počinili prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Uz optužni prijedlog odvedeni su na sud s obzirom na to da su 30-godišnjak i 36-godišnjak do sada više puta prijavljivani zbog teških kaznenih djela s elementima nasilja (prijetnja, sudjelovanje u tučnjavi, ubojstvo, teška tjelesna ozljeda) i prekršaja protiv javnog reda i mira.

Također, s obzirom na sve naprijed navedeno predloženo je da im se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana. Sud ih je sve pustio na slobodu.