Trojica napala Srbina i ukrala mu majicu

Policija traga za nepoznatim počiniteljima

U Fažani se prekjučer dogodio incident kada su trojica nepoznatih počinitelja napala 34-godišnjeg državljanina Srbije i uz prijetnju mu otuđili majicu.

Pulska policija izvijestila je kako se događaj zbio oko 19:50 sati.

Prema prijavi, tri su osobe uputile prijetnje 34-godišnjaku te su mu s leđa skinule i oduzele majicu. Srećom, u ovom događaju nitko nije ozlijeđen.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti ovog napada i pronašli počinitelje, piše Index. 

