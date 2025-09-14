Trojica franjevačkih bogoslova položila svečane zavjete u Sinju, evo tko su oni

Danas je u 19 sati, na blagdan Uzvišenja svetog Križa, u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske trojica franjevačkih bogoslova položila svečane zavjete u franjevačkom Redu. Zavjete su položili fra Stjepan Raić iz Župe sv. Franje Asiškog u Crivcu, fra Kristijan Pisac iz Župe sv. Jeronima u Kaštel Gomilici i fra Teo Tadić iz Župe Gospe Sinjske u Sinju. Svečano misno slavlje predvodio je provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, fra Siniša Balajić.

Polaganje svečanih zavjeta označava trenutak kada bogoslovi postaju punopravni članovi franjevačkog reda. Zavjeti siromaštva, čistoće i poslušnosti polažu se doživotno, a sam obred održava se u sklopu misnog slavlja pred zajednicom i crkvenim poglavarima. Time kandidati potvrđuju svoj redovnički poziv i obvezuju se na život prema pravilima franjevačke zajednice.