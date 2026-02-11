Trojica Britanaca optuženi za silovanje u hotelu u centru Splita, slobodu su platili po 30 tisuća eura

Protiv trojice državljana Velike Britanije splitsko tužiteljstvo podiglo je optužnicu zbog - silovanja 29-godišnjakinje.

Sve se odigravalo u Splitu prošlog ljeta, u sobi poznatog hotela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Trojka je oštećenu upoznala iste večeri na Matejuški. S jednim se provozala na skuteru, a onda su svi zajedno otišli u hotelsku sobu, oko 5.30 ujutro.

Pušteni uz jamčevinu...

Prvookrivljenik (30) ju je vrijeđao pogrdnim izrazima, grizao za usne i dirao po intimnim dijelovima tijela. U strahu od zaoštravanja nasilja, kažu sa splitskog Županijskog državnog odvjetništva, djevojka nije bila u stanju izričito odbiti seksualne odnose te su okrivljenici pogrešno pomislili da pristaje na spolne odnose i s 29-godišnjakom i 25-godišnjakom pa je sve skupa trajalo još dva sata.

Državljani Velike Britanije (dvojica su porijeklom s Kosova) su proveli neko vrijeme u zatvoru na Bilicama, no potom su pušteni uz jamčevinu od 30 tisuća eura po osumnjičenom. Ostaje vidjeti rezultate sudskog postupka...