Teško ćete vjerovati koje se mjesto u južnoj Dalmaciji ne tako davno nosilo ime Žrnovnica

Nedaleko od Dubrovnika, u podnožju brda Malaštica, sve do područja Duboke Ljute, prostire se Župa Dubrovačka – prostor sastavljen od niza mjesta poput Mlinâ, Kupara, Srebrenog, Plata i drugih naselja koja čine jedinstvenu cjelinu. Riječ je o području koje je nekoć pripadalo starom dubrovačkom teritoriju Astareja, a kroz povijest je nosilo različita imena – od srednjovjekovnog Brenum do kasnijeg, u narodu duboko ukorijenjenog naziva Žrnovnica.

Ovaj kraj poznat je i po obilju vode – s više od dvadeset izvora, među kojima se posebno ističe Bravinjac, stoljećima je bio mjesto okupljanja, rada i svakodnevice. Upravo takav spoj prirodnih resursa i ljudskog života, prema riječima arheologa Nikše Grbića, ključan je za razumijevanje kako su nastajali i opstajali nazivi poput Žrnovnice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Grbić objašnjava da korijene tog naziva treba tražiti u srednjovjekovnim okolnostima i geografiji prostora, osobito u kontekstu ugovora između Dubrovčana i Uroša IV., kojim je Dubrovnik stekao dijelove teritorija, uključujući i obalni pojas.

“Na tom dijelu obale zapravo bi trebalo tražiti korijen imena Žrnovnica. To je prostor gdje su postojali mlinovi, i tu je ključ razumijevanja. Tamo gdje je mlin – tu je Žrnovnica”, ističe Grbić.

Službeno “Breno”, u narodu Žrnovnica

Naglašava da je riječ o nazivu koji nije bio služben u dubrovačkoj administraciji, ali je bio duboko ukorijenjen u svakodnevnom govoru stanovništva.

“Dubrovačka država nikada ovaj prostor nije nazivala Žrnovnica nego Breno. Postojala je i kneževina tog imena, ali u puku je ostao naziv Žrnovnica, koji se provlači kroz cijeli prostor Župe Dubrovačke sve do početka 20. stoljeća. Susrećemo ga čak i u tisku s kraja 19. stoljeća, primjerice kao ‘župa Žrnjavica’”, objašnjava.

Slavenski tragovi u zaleđu Dubrovnika

Prema njegovim riječima, taj naziv ima još dublje, moguće i ranosrednjovjekovne korijene, povezane sa slavenskim naseljavanjem prostora u zaleđu Dubrovnika.

“Sam pojam ‘Žrnovnica’ pojavljuje se gotovo prije tisuću godina i spominje se u kontekstu slavenskih država koje su postojale u zaleđu Dubrovnika. To nije nešto što su Dubrovčani izmislili ili prihvatili – to je stariji, narodni naziv”, naglašava.

Toponimi kao svjedoci slojevite povijesti

Grbić dodatno ukazuje na zanimljiv spoj različitih jezičnih i kulturnih utjecaja na malom prostoru, što se vidi i u toponimima poput Mlini, Kupari i Vrelo.

“Imate dolje na moru naziv Mlini, odnosno talijanski oblik Mulina, dok su Kupari povezani s romanskog podrijetla, a svega stotinjak metara iznad imate Vrelo, što je čisto slavenski naziv. To jasno pokazuje slojevitost prostora i ispreplitanje kultura”, kaže.

Narod pamti ono što povijest ne zapisuje

Zaključno, Grbić ističe da je naziv Žrnovnica primjer kako se povijest ne očituje samo u službenim dokumentima, nego i u jeziku i pamćenju ljudi.

“Kroz duga vremena u govoru ljudi ostalo je ime koje nije bilo službeno, ali je bilo stvarno. Upravo takvi nazivi često nose najdublje tragove prošlosti”, poručuje Nikša Grbić.