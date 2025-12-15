Troje ozlijeđenih u prometnoj nesreći kod Novog Marofa

Tri osobe su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u petak, 12. prosinca, oko 10:50 sati na istočnoj obilaznici Novog Marofa, odnosno na državnoj cesti D-3. Do nesreće je došlo kada je vozač osobnog automobila pod utjecajem alkohola krenuo u pretjecanje, poručuje varaždinska policija.

Prema policijskom izvješću, 37-godišnji muškarac vozio je osobni automobil iz smjera Varaždina prema Zagrebu s 0.57 promila alkohola u krvi. U jednom je trenutku započeo pretjecati teretno vozilo kojim je ispred njega upravljao 60-godišnjak, iako za to nije imao dovoljno prostora na prometnoj traci.

Zbog rizičnog manevra, desnim je dijelom svog vozila udario u stražnji lijevi dio kamiona koji je pretjecao. Nakon prvog sudara, zbog nedostatka prostora, prednjim je dijelom vozila udario i u prednji lijevi dio teretnog vozila koje je nailazilo iz suprotnog smjera, a kojim je upravljao 21-godišnjak.

U nesreći su ozlijeđeni 37-godišnji vozač koji je skrivio nesreću, 21-godišnji vozač drugog kamiona te 52-godišnji putnik iz njegovog vozila. Svima je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, a težina njihovih ozljeda bit će poznata naknadno.