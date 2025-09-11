Trogrlić: "Nevjerojatno je koliko sućut, zgražanje ili ravnodušnost ovise o tome tko je žrtva i što je govorila ili zastupala"

Komunikolog i politički konzultant Jerko Trogrlić oglasio se na svom Facebook profilu povodom atentata na američkog konzervativnog influencera Charlieja Kirka, čije je ubojstvo izazvalo snažne reakcije diljem svijeta.

Trogrlić je u objavi upozorio na opasnost selektivnog vrednovanja ljudskog života, ovisno o tome kakve je netko ideje zastupao.

– Nevjerojatno je koliko sućut, zgražanje ili ravnodušnost ovise o tome tko je žrtva i što je govorila ili zastupala. Kao da vrijednost ljudskog života prestaje biti univerzalna i postaje stvar ideološke selekcije. Ali zar nije sama činjenica da je netko ubijen zbog govora ili svojih stavova alarm za sve nas? – napisao je Trogrlić.

Podsjetio je na primjere povijesnih atentata na Martina Luthera Kinga, Johna F. Kennedyja, Mahatmu Gandhija, Ivu Pilara i Stjepana Radića, naglasivši da svako nasilje nad ljudima zbog njihovih riječi ruši samu ideju slobode govora.

– Trenutak kad prestanemo biti zgroženi zato što nam se ne sviđa što je netko govorio, to je trenutak kad i sami pristajemo na spiralu mržnje i nasilja. O agresiji i nasilju u komunikaciji najviših političara u Hrvatskoj sam puno govorio, kao i o njihovoj odgovornosti za nasilje koje time neminovno generiraju. Dajte ljudi malo odgovornosti. Djeca će nam živjeti te posljedice – poručio je.

Biškić: "Zašto toliko zgražanja baš sada?"

Objava je izazvala raspravu, a u komentarima se oglasio i poznati splitski poduzetnik i član stranke Možemo, Marino Biškić. On je naglasio da ne razumije zašto je upravo atentat na Kirka izazvao toliku pozornost hrvatske javnosti, dok su slična ubojstva proteklih godina prošla gotovo nezapaženo.

– Po čemu je ovaj atentat poseban da je potakao ovoliko zgražanja, a u zadnjih par godina bilo je desetak političkih atentata koji nisu izazvali nikakvu pozornost hrvatske javnosti. Meni je svaka nasilna smrt strašna, ali nailazim na neke poznanike na fejsu koji nikad nisu spomenuli stradanje djece u Palestini, a danas su o ovom Amerikancu napisali duge, tužne statuse. Ništa mi nije jasno – napisao je Biškić.