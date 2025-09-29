Trogodišnju kćer ubila u hladnoj Savi. Na suđenje došla s krunicom u ruci

Na Županijskom sudu u Zagrebu danas je počelo suđenje 34-godišnjakinji koja je u siječnju ove godine ubila svoju kćer. Tijelo djevojčice bacila je u Savu, a ono je mjesecima kasnije pronađeno kod Beograda. Majci je optužnica za teško ubojstvo trogodišnjakinje potvrđena prije nešto manje od tri tjedna, piše Index.

Zbog zaštite žrtve, te njezinog brata i oca zatraženo je isključenje javnosti.

"Slažem se da se isključi javnost zbog zaštite mog sina", rekla je 34-godišnjakinja. U sudnicu je dovedena ruku vezanih lancima. Držala je čvrsto krunicu, a kapuljačom je prekrila glavu dok je sunčanim naočalama skrivala lice.

Opsežna potraga duž rijeke Save

Za nestalim djetetom tragalo se u više navrata duž cijelog toka rijeke Save u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, ali i dalje nizvodno. Spasilačke ekipe, uključujući policiju, vatrogasce i HGSS, pretraživale su tok rijeke pomoću čamaca, dronova i podvodnih skenera.

Zagrebačka policija je dan nakon nestanka izvijestila kako im je 34-godišnja majka dojavila da je s djetetom ušla u Savu u blizini Jankomirskog mosta. Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je nakon tog tragičnog događaja da obitelj 34-godišnjakinje nije bila u tretmanu nadležnog područnog ureda niti su bile poduzimane mjere obiteljsko-pravne zaštite.

Dijete je, kako se neslužbeno doznalo, imalo ozbiljne zdravstvene probleme, a majka je tvrdila da su joj vrata nadležnih institucija bila zatvorena.