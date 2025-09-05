Trogirska SDP-ovka pozvala na prosvjed protiv molitelja: "Ne damo ženska prava, ne damo ljudska prava"

Sutra, 6. rujna 2025. godine, od 8:30 do 9:30 sati, u Trogiru će se održati mirni prosvjed nasuprot molitelja, najavila je Ružica Jakšić, županijska vijećnica SDŽ i predstavnica građanske inicijative TrAŽene.

"Okupit ćemo se kako bismo jasno iznova poručili da nećemo šutjeti dok se u Hrvatskoj sustavno ugrožavaju ljudska, a posebno ženska prava", istaknula je Jakšić.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Naglasila je da prosvjed nije samo odgovor na molitelje koji već mjesecima traže ukidanje ženskih prava. "Ovaj prosvjed je i apel da se zaustavi širenje ultradesničarske politike koja je krenula još dalje napadima na kulturu, umjetnost, izvođače, novinare i sve slobodnomisleće ljude. Svjedočimo pokušajima zabrane festivala, uvođenja cenzure i sijanja straha", rekla je.

"Hrvatska mora biti zemlja slobodnih ljudi"

Jakšić je kritizirala Vladu i premijera Plenkovića: "Danas je jasno da su Vlada i premijer Plenković stali uz glasnu manjinu protiv svojih građana i time svima nama stavili metu na čelo. Time su pristojnu većinu, žene i muškarce koji vole Hrvatsku, koji rade, doprinose i plaćaju poreze, ostavili nezaštićenom pred terorom manjine koja širi mržnju i strah."

Osvrćući se na prijetnje i netrpeljivost u društvu, Jakšić je poručila: "Zveckanje oružjem prema onima koji drukčije misle, širenje netrpeljivosti i prijetnje svima koji se ne uklapaju u njihovu sliku svijeta nije Hrvatska kakvu želimo. Naš je odgovor: ne damo ženska prava, ne damo ljudska prava, ne damo slobodu govora i umjetnosti."

Pozvala je sve građanke i građane da se pridruže prosvjedu: "Hrvatska mora biti zemlja slobodnih ljudi, jednakosti, kulture i pristojnosti, a ne zemlja straha, zabrana i mizoginije. Pozivamo sve građanke i građane, političare i političarke, branitelje, sve koji vjeruju u demokratsku i slobodnu Hrvatsku da nam se pridruže sutra u Trogiru na trgu ispred katedrale."