TROGIRANKE STALE ISPRED MOLITELJA "Žene i djevojčice nemaju se čega sramiti"

Trogiranke su danas stajale na trgu s 'ispravno nacrtanim ženskim spolnim organom' dok su ispred njih bili molitelji koji svake prve subote u mjesecu mole.

"Za koji dan slavit ćemo Dan žena, svi će se truditi iskazati podršku i poštovanje, pisat će se zahvale i čestitke majkama, sestrama, bakama, prijateljicama. Buketi cvijeća i srca preplavit će virtualni i realni svijet.

Onaj neki treći svijet, „umotan” u molitvu, klečao je danas i molio za oduzimanje prava ženama i djevojčicama.

Uz glazbeni broj „Sisters Are Doin’ It For Themselves” (Aretha Franklin i Ana lennox) stajale smo na trgu s ispravno nacrtanim ženskim spolnim organom na transparentima. Žene i djevojčice nemaju se čega sramiti, ni ustuknuti pred takvima.

Zašto je iz udžbenika biologije za 6. razred Osnovne škole izbačena vulva u crtežu koji prikazuje ženski spolni organ, dok je muški spolni organ nacrtan u potpunosti?

"Razlog je jasan. Ženski spolni organ je sramota, ne treba ga spominjati ni crtati. Djevojčice moramo naučiti da se stide svoje vulve, da su podčinjene i podređene, naučiti nesigurnosti i neslobodi, a dječake da su slobodni, dominantni te spolno, a onda i ljudski superiorni te da „žene imaju samo unutarnje spolne organe“,

kako je odgovorio moj sin - stoji u prijavi za diskriminaciju i mizoginiju koju je na adrese triju pravobraniteljstava - pučkom te onom za djecu i za ravnopravnost spolova - uputila prof. Zlata Đurđević s Katedre za kazneno procesno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta.

Vulva je organ kao i svaki drugi na tijelu, bilo da se radi o glavi, ramenu, dojki ili bubregu. Ne postoje sramni ili ne sramni organi, jedna je od naših poruka ovaj mjesec, a s obzirom na našu žensku stvarnost, neće izostati materijala i za iduću prvu subotu u mjesecu.

Istodobno i dalje tražimo da se u Zakon uvrsti zabrana uznemiravanja žena pred bolnicama i na trgovima od strane molitelja", stoji u priopćenju Ružice Jakšić, županijske vijećnice splitsko-dalmatinske županije