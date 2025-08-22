Close Menu

Trogir postaje svjetska plesna pozornica: Međunarodni festival folklora donosi spektakl na glavni trg

U programu sudjeluju folkloraši iz svih krajeva svijeta

Povijesna kulisa Trogira pretvara se u svjetsku plesnu pozornicu!

Turistička zajednica grada Trogira s ponosom najavljuje četvrti cjelovečernji koncert u sklopu Međunarodnog festivala folklora, koji će se održati u petak, 22. kolovoza 2025.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Program večeri:

  • 19:30 h – svečana promenada rivom i starom gradskom jezgrom
  • 20:00 h – glavni program na Trgu Ivana Pavla II (glavni gradski trg)

U programu sudjeluju folkloraši iz svih krajeva svijeta – Južne Koreje, Cipra, Kolumbije, Češke, Indije, Paragvaja, Bugarske, kao i domaća, hrvatska, kulturno umjetnička društva:

  1. Kolumbija Danz‘Art Paris2. Bugarska Zlatna Trakia3. Češka - Folklore Ensemble Jánošíček

    4. Južna Koreja - Yun Myung Hwa Dance Company

    5. Paragvaj - Grupo Internacional de Danzas Jeroky

    6. Sjeverni Cipar - Alaykoy Folklor Derneg

    7. Indija - Kathak dance group

    8. Hrvatska - Slavonsko tamburaško društvo Pajo Kolarić, Osijek

    9. HrvatskaKUD KvadriljaTrogir

    10. HrvatskaKUD Šolta, Gornje Selo

    11. Hrvatska - KUD Salona - Solin

    12. Hrvatska - Folklorna igraonica Kliška dica (voditeljice Josipa Boban i Mirjana Rizvan)

    13. Hrvatska - FA Jedinstvo, Split

Publiku očekuje pravi spektakl pjesme, plesa i šarenila narodnih nošnji iz različitih krajeva svijeta. Folklorni ansambli donose bogatstvo kulturne baštine i stvaraju jedinstvenu atmosferu zajedništva i veselja u srcu Trogira.

Ulaz na program je slobodan.

Važno je naglasiti kako se Međunarodni festival folklora, osim u Trogiru, održava i u Splitu, Klisu, na Šolti i u Solinu, čime ovaj kulturni projekt povezuje cijelu regiju i dodatno obogaćuje ljetnu turističku i kulturnu ponudu Dalmacije.

Turistička zajednica grada Trogira poziva sve građane i posjetitelje da se pridruže ovoj jedinstvenoj večeri i zajedno s nama proslave ljepotu folklorne tradicije svijeta u bajkovitoj atmosferi Trogira.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0