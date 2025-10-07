Trogir dobio tri nove postaje za javne bicikle

Grad Trogir nastavlja s razvojem održive mobilnosti, postavljene su tri nove postaje za javne bicikle. Građani i posjetitelji odsad bicikle mogu unajmiti kod sportske dvorane, u trajektnoj luci te na plaži Saldun, iznad novog dječjeg igrališta.

Na svakoj lokaciji dostupni su i klasični i električni bicikli, čime se korisnicima nudi praktičan izbor ovisno o potrebama i preferencijama.

„Fale nam još možda dvije do tri postaje da zaokružimo cijelo područje grada, a sljedeća bi mogla biti u Planu“, najavio je gradonačelnik Ante Bilić, dodavši kako Grad kontinuirano ulaže u projekte koji olakšavaju kretanje građanima i potiču ekološki prihvatljivije oblike prijevoza.

S novim postajama Trogir dodatno širi mrežu javnih bicikala, čime postaje još pristupačniji i ugodniji za svakodnevno kretanje, ali i atraktivniji turistima koji žele istražiti grad na dva kotača.