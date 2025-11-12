Trka za Vukovar u Splitu: Srednjoškolci i župan Boban odali počast žrtvama

Pred Vukovarskim tornjem okupili su se brojni srednjoškolci iz Splita i Splitsko-dalmatinske županije na inicijativu Zdravstvene škole u Trci za Vukovar, kao znak zahvalnosti i sjećanja na sve koji su dali svoje živote za slobodu koju danas uživamo.

- Hvala Zdravstvenoj školi, ravnateljici i zamjenici na ovoj predivnoj inicijativi! Ne smijemo zaboraviti ni Obrtno-tehničku školu, koja je izradila bijele križeve, Vukovarski vodotoranj i niz drugih simbola stradanja hrvatskih branitelja za slobodu Hrvatske i hrvatskog čovjeka.

Od srca hvala svima koji njeguju domoljublje i čuvaju uspomenu na Vukovar! - napisao je župan Blaženko Boban na Facebooku.

Također, kod spomenika „I u mom Gradu Vukovar svijetli“ na početku Vukovarske ulice u Splitu, župan Boban, zajedno s učenicima srednjih škola, zapalit će svijeću ispred makete Vukovarskog tornja.