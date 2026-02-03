Triljanin osvojio Kilimanjaro

Mladi lokalni planinar iz Trilja, 25-godišnji Andrija Džala, član Planinarskog društva Jelinak Trilj, uspješno se 2. veljače 2026. popeo na Mount Kilimanjaro (Uhuru Peak, 5895 metara), najviši vrh Afrike. Uspon je trajao šest dana, a riječ je o značajnom osobnom i sportskom postignuću koje posebno odjekuje jer dolazi iz naše lokalne zajednice.

Prema dostupnim podacima, ekspedicija je obuhvatila ukupno 75 kilometara hoda te 4.016 metara visinske razlike, uz prolazak kroz četiri različite vegetacijske zone – od nižih, toplijih područja do surovih visina gdje nedostatak kisika i niske temperature postaju ključni izazovi.

"Summit day" bez sna i uz borbu s visinom

U svojoj izjavi nakon osvajanja vrha, Andrija Džala opisuje kako je završni uspon započeo iz kampa Kibo na 4.720 metara nadmorske visine, u mraku i hladnoći, nakon svega nekoliko sati sna u posljednja tri dana.

Do cilja je, kako navodi, ostalo "samo" šest kilometara, ali i najteži dio rute: 1.175 metara visinske razlike. Penjanje se odvijalo sporim, kontroliranim tempom – "pole pole", kako se kaže u Tanzaniji – uz strpljenje kao ključ preživljavanja i uspjeha na velikim visinama.

Poseban trenutak doživjeli su pred sam vrh, kada su na obzoru ugledali izlazak sunca, a u 8:30 sati stigli na Uhuru Peak, "krov najljepšeg kontinenta", kako ga opisuje.

Osim fizičkog napora, Andrija Džala ističe i borbu s visinskom bolešću, deficitom kisika te naglim padovima temperature i vjetrom koji dodatno otežava uspon. Ipak, naglašava kako se uz "samo malo vjere" mogu prebroditi prepreke i ostvariti snovi.

Posebnu zahvalnost uputio je cijelom timu, naglasivši važnu ulogu ljudi koji svakodnevno, često u vrlo teškim uvjetima, nose opremu, hranu i odjeću te omogućuju da ovakvi usponi uopće budu izvedivi.

Volonter u misiji u Ugandi

Uz planinarski uspjeh, vrijedi istaknuti i njegov humanitarni angažman: Andrija Džala volonter je u katoličkoj misiji Karamoja Moroto u Ugandi, koju predvodi Don Jakoslav Banić. Ondje, kako navode iz njegovog okruženja, posljednjih godinu dana nesebično pomaže zajednici kojoj je pomoć najpotrebnija.