Tribina o Eugenu Kvaterniku u povodu 200. godišnjice rođenja

Hrvatska družba povjesničara „Dr. Rudolf Horvat” i Ogranak Matice hrvatske u Splitu organiziraju tribinu pod nazivom „Eugen Kvaternik – pravaš i buntovnik”, posvećenu 200. godišnjici rođenja istaknutog hrvatskog političara i revolucionara.
Tribina će se održati u četvrtak, 30. listopada 2025. godine, u 18 sati, u prostorijama Udruge zagrebačkih Poljičana „Sveti Jure” (Ilica 48, Zagreb).
Na tribini će sudjelovati:
- Marko Paradžik
- dr. sc. Vlatka Vukelić
- Stipo Pilić
- dr. sc. Blanka Matković
- Davor Dijanović
Sudionici će govoriti o Kvaternikovom političkom djelovanju, njegovoj ulozi u pravaškom pokretu te povijesnim okolnostima u kojima je djelovao kao jedan od začetnika hrvatskog nacionalnog preporoda u 19. stoljeću.
Organizatori poručuju kako je cilj tribine potaknuti raspravu o nasljeđu Eugena Kvaternika, njegovim idealima slobode i državnosti te mjestu koje zauzima u hrvatskoj političkoj povijesti.
Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže i sudjeluju u razgovoru o jednoj od najintrigantnijih ličnosti hrvatskog pravaštva.