Tribina o Eugenu Kvaterniku u povodu 200. godišnjice rođenja

Hrvatska družba povjesničara „Dr. Rudolf Horvat” i Ogranak Matice hrvatske u Splitu organiziraju tribinu pod nazivom „Eugen Kvaternik – pravaš i buntovnik”, posvećenu 200. godišnjici rođenja istaknutog hrvatskog političara i revolucionara.

Tribina će se održati u četvrtak, 30. listopada 2025. godine, u 18 sati, u prostorijama Udruge zagrebačkih Poljičana „Sveti Jure” (Ilica 48, Zagreb).

Na tribini će sudjelovati:

Marko Paradžik

dr. sc. Vlatka Vukelić

Stipo Pilić

dr. sc. Blanka Matković

Davor Dijanović

Sudionici će govoriti o Kvaternikovom političkom djelovanju, njegovoj ulozi u pravaškom pokretu te povijesnim okolnostima u kojima je djelovao kao jedan od začetnika hrvatskog nacionalnog preporoda u 19. stoljeću.

Organizatori poručuju kako je cilj tribine potaknuti raspravu o nasljeđu Eugena Kvaternika, njegovim idealima slobode i državnosti te mjestu koje zauzima u hrvatskoj političkoj povijesti.

Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže i sudjeluju u razgovoru o jednoj od najintrigantnijih ličnosti hrvatskog pravaštva.