Tribina Koraci do urbanog vrta – samoorganizacija građana

Udruga Permakultura Dalmacija, u suradnji s Gradskom knjižnicom Marka Marulića Split, poziva vas na tribinu „Koraci do urbanog vrta – samoorganizacija građana“, koja će se održati u srijedu, 26. studenoga 2025. u 18:00 sati, u dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića.

Iako Split još uvijek nema službeni urbani vrt, sve više građana prepoznaje važnost zelenih zajedničkih prostora kao mjesta susreta, učenja i suradnje. Kroz ovu tribinu otvaramo pitanja:

Postoje li već takvi primjeri u Splitu i okolici? Kako su nastali i opstali? Što njihova iskustva mogu značiti za budućnost urbanih vrtova u našem gradu?

Sudionici tribine, Frane Galzina, Ivan Tokić, Flora Tuta i Zdravka Lazarević, predstavit će iskustva lokalnih urbanih zelenih oaza koje su pokrenuli sami građani te podijeliti konkretne korake koji su vodili od prvih inicijativa do dugoročnog održavanja i suradnje s institucijama.

Tribina je otvorena za sve zainteresirane građane, udruge i neformalne inicijative. Ulaz je slobodan.

Ovaj događaj dio je projekta „Očuvanje bioraznolikosti i edukacija kroz Festival vrtlarstva Dalmacije“, financiranog od strane JU „NP Krka“ i JU „NP Plitvička jezera“, te kroz Javni natječaj za projekte/programa udruga iz područja zaštite okoliša od interesa za Grad Split u 2025. godini.