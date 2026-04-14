Tri znaka koji mogu ukazivati na povišeni kolesterol, i zašto je važno redovito testirati krv

Povišeni kolesterol jedan je od onih zdravstvenih problema koji često mogu dugo proći neprimijećeno. Dok neka stanja dolaze s jasnim i brzim simptomima, povišene razine kolesterola često ostaju neotkrivene - ponekad i godinama - sve dok ne dovedu do ozbiljnijih posljedica. Zato liječnici naglašavaju važnost redovitih krvnih pretraga, čak i ako se osjećamo potpuno dobro.

"Visoki kolesterol nije nešto što većina ljudi može osjetiti ili vidjeti bez krvnih pretraga", objašnjava dijetetičarka specijalizirana za preventivnu kardiologiju Michelle Routhenstein za SheFinds, prenosi Index.

Dodaje: "On je ključni čimbenik u stvaranju naslaga u arterijama. Ako ne testiramo krv, može ostati neotkriven, tiho stvarati plak u arterijama i dovesti do srčanog ili moždanog udara, stoga nemojte čekati da 'osjetite visoki kolesterol'." Podijelila je tri znaka koja ukazuju na to da je kolesterol previsok.

Žute naslage na kapcima

Jedan od najprepoznatljivijih fizičkih znakova dugotrajno povišenog kolesterola su žućkaste naslage na ili oko očiju, poznate kao ksantelazme. Nastaju zbog nakupljanja kolesterola ispod kože. "Kolesterol se može taložiti ispod kože i pojaviti kao mekane žute naslage na kapcima", navodi Routhenstein. Iako obično nisu bolne, mogu biti znak da su razine kolesterola već dulje vrijeme povišene.

Sivkasti ili bijeli prsten oko oka

Još jedan mogući znak je blijedosivi ili bijeli prsten oko šarenice, poznat kao arcus corneae. Prema Routhenstein, nakupljanje kolesterola može se očitovati "kao blijedosivi ili bijeli prsten oko obojenog dijela oka". Kod starijih osoba to može biti normalan dio starenja, ali kod mlađih može upućivati na povišene razine kolesterola koje treba provjeriti.

Tvrde kvržice na zglobovima ili tetivama

Naslage kolesterola mogu se pojaviti i kao male, čvrste kvržice na određenim dijelovima tijela, osobito na zglobovima ili duž tetiva poput Ahilove tetive. Routhenstein ističe da se mogu pojaviti "kao male, čvrste kvržice iznad zglobova i duž Ahilove tetive". Ove promjene, poznate kao ksantomi, također su znak dugotrajno povišenog kolesterola i mogu zahtijevati liječničku procjenu.

Iako se ovi vidljivi znakovi mogu pojaviti, relativno su rijetki. "Vidljivi znakovi visokog kolesterola obično se javljaju samo kod ljudi koji imaju vrlo visoke razine kolesterola tijekom mnogo godina", naglašava Routhenstein.

Zato se ne treba oslanjati samo na simptome - redovite pretrage najsigurniji su način da se problem otkrije na vrijeme i poduzmu koraci za zaštitu zdravlja srca. Važno je zapamtiti da i prehrana zdrava za srce može imati velik učinak.