Tri vozila se sudarila na izlazu iz grada, velika je gužva: "Vozimo mic po mic"

Prometna nesreća u Splitu. U Ulici Domovinskog rata, na izlazu iz grada, oko13 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri vozila.

Kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u nesreći nije bilo ozlijeđenih te nitko od sudionika nije zatražio liječničku pomoć.

Zbog prometne nesreće stvaraju se velike gužve u smjeru izlaza iz grada, a vozačima se savjetuje da, ako mogu, izbjegavaju ovu dionicu ceste.

"Doslovno vozimo mic po mic", javili su nam čitatelji.