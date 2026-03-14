Tri prometne nesreće u samo dva sata u Splitu, dvije osobe zatražile liječničku pomoć

Danas su na području Splita zabilježene tri prometne nesreće u kojima, prema prvim informacijama, nije bilo teže ozlijeđenih osoba.

Prva nesreća dogodila se oko 9:50 sati u Velebitskoj ulici, kod zgrade Belvedere, gdje su se sudarili osobni automobil i motocikl. Vozač motocikla zatražio je liječničku pomoć, no prema dostupnim informacijama ne radi se o težim ozljedama.

Oko 11 sati prometna nesreća dogodila se i u Zvonimirovoj ulici, također između osobnog automobila i motocikla. Motociklist je nakon sudara zatražio liječničku pomoć, a prema prvim informacijama ozljede ne bi trebale biti teže prirode.

Treća nesreća zabilježena je u 11:50 sati u Vukovarskoj ulici, gdje su se sudarili osobni automobil i autobus javnog gradskog prijevoza. U toj nesreći nastala je materijalna šteta, dok ozlijeđenih osoba nije bilo.

Okolnosti svih nesreća utvrdit će se policijskim očevidom.