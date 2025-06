Tri promašaja: Vitali je svjestan da je odradio loš zimski prijelazni rok, a usput je na leđa jednog igrača stavio pritisak

Francois Vitali se na predstavljanju Gonzala Garcie suočio s konstatacijom kako pojačanja koja je doveo na zimu nisu ispunila očekivanja, a on se s tim (ne)očekivano složio, prenose SN.

- Slažem se, nisu dali ono što smo očekivali. Mlakar je bio ozlijeđen. Kada je igrao, zabijao je. Od Šege smo očekivali više, a Rusin nije pružio dovoljno iako je bio ok - kazao je aktualni sportski direktor Bijelih, a posebno je apostrofirao Šegu.

- Od Šege očekujemo više, svi su rekli da je to dobar posao, čak se pisalo da ne treba sportski direktor stranac za dovoditi takve igrače.

U svakom slučaju, Francuz je priznao pogreške, a to i nije baš čest slučaj u svijetu profesionalizma. On je angažiran s ozbiljnim pedigreom i očekivanjima, ali ih nije ispunio. Hajdukovo financijsko stanje tada je bilo daleko od idealnog, a ni dan danas situacija nije ništa bolja. Mlakara su jedva doveli na posudbu, a zatim je stigao i Nazarij Rusin, Ukrajinac iz Sunderlanda. Ne treba čak niti obraćati pažnju na statistiku po kojoj je trojac zimskih pojačanja zabio kumulativno jedan gol i to onaj Mlakarov Gorici u jedinom nastupu od prve minute.

Od Slovenca se očekivala najkonkretnija pomoć Livaji, ali nije ga pratio ključni preduvjet: zdravlje. Bolest pa ozljede, pa opet bolest. Nije se povratak na mjesto sreće definitivno razvio po željenom planu, a posudba iz Pise je istekla pa se Mlakar vratio u klub s kojim je pod ugovorom. Hoće li tamo i ostati, teško je reći. Pisali smo kako bi se on rado vratio na Poljud, ali o tome će odlučivati Garcia, a Vitali je kazao kako za sada od te priče neće biti ništa.

U Sunderland se vratio i Nazarij Rusin koji je igrao koliko-toliko redovno, a pamti se po asistenciji u debitantskom nastupu protiv Lokomotive. Na žalost, to je bilo to od igrača od kojeg se također puno očekivalo, pogotovo zbog karakteristika motorike i napadanja prostora kojima je trebao uvelike olakšati posao Livaji. Kako u tome nije uspio, okarakteriziran je kao promašaj, a toga je svjestan i Vitali. Svojim je izjavama dodatan pritisak stavio na leđa Michelea Šege, možda svjesno, a možda i nesvjesno.

Sada stiže novi prijelazni rok, onaj ljetni, a pitanje je tko će u njemu voditi glavnu riječ. Pitanje je koliko će se Francuz uopće zadržati na Poljudu. Svakako, zimski period odradio je loše, a toga je i sam svjestan.