Tri požara za redom: U jednome izgorio automobil, sumnja se da je vatra krenula od njega

Na području Zadarske županije danas su zabilježena tri požara, doznajemo od županijskog zapovjednika Mateja Rudića.

Prvi je izbio je u Radašinovcima, ali je lokaliziran. Drugi požar izbio je u Rtini.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Izgorio je jedan osobni automobil. Za sada ne znamo uzrok požara, ali postoji sumnja da je krenuo od automobila", otkriva nam Rudić. I ovaj požar je lokaliziran.

Posljednji u nizu požara izbio je u Radovinu.

"Gase ga kanader, airtractor te zemaljske snage s 20 vatrogasaca i devet vozila. Gore hrastova šuma, makija i trava. Očekuje se brzo stavljanje požara po kontrolu", zaključuje županijski vatrogasni zapovjednik.