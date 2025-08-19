Tri požara za redom: U jednome izgorio automobil, sumnja se da je vatra krenula od njega

Na području Zadarske županije danas su zabilježena tri požara, doznajemo od županijskog zapovjednika Mateja Rudića.
Prvi je izbio je u Radašinovcima, ali je lokaliziran. Drugi požar izbio je u Rtini.
"Izgorio je jedan osobni automobil. Za sada ne znamo uzrok požara, ali postoji sumnja da je krenuo od automobila", otkriva nam Rudić. I ovaj požar je lokaliziran.
Posljednji u nizu požara izbio je u Radovinu.
"Gase ga kanader, airtractor te zemaljske snage s 20 vatrogasaca i devet vozila. Gore hrastova šuma, makija i trava. Očekuje se brzo stavljanje požara po kontrolu", zaključuje županijski vatrogasni zapovjednik.
Požar i na drniškom području: Na terenu 19 vatrogasaca
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
2
0