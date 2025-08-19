Požar i na drniškom području: Na terenu 19 vatrogasaca

Nešto prije 16 sati izbio je požar otvorenog prostora na području Miočića, na padinama Svilaje. Na terenu se nalazilo 19 vatrogasaca i 7 vozila, u gašenju sudjeluju i zračne snage.

Kako je za Dalmaciju Danas otkrio županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić, požar je lokaliziran i u tijeku je dogašavanje.

U gašenju požara pomogao je kanader.

Gorjeli su trava i nisko raslinje.