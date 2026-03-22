Tri pijane djevojke se tukle i čupale u kafiću, morala reagirati policija

Tri pijane djevojke oko ponoći su se potukle i počupale u kafiću u centru grada. Navodno zbog ljubomore.

Prema presudi, sve se dogodilo oko 23.30 sati u ugostiteljskom objektu Špica na Trgu kralja Tomislava u Daruvaru i na parkiralištu iza kafića, prenosi Danica.hr. Eva (20) i Jana (32) su u vidnom alkoholiziranom stanju vikale i vrijeđale Doru (20) riječima: “Kurvo, pi*ka ti materina”.

Dora im nije ostajala dužna pa je također u vidnom alkoholiziranom stanju vikala i vrijeđala njih dvije riječima: “I vi ste kurve, pi*ka vam materina”. Nakon toga, Dora je otišla u wc, a dok je izlazila Eva ju je zaskočila i uhvatila za kosu pa su se međusobno naguravale.

U sukob se brzo umiješala i Jana koja je s Evom Doru “srušila na tlo gdje su je nogama i rukama udarale po glavi“. Razdvojilo ih je osoblje kafića te izvelo van na parkiralište sa stražnje strane objekta. Tamo su Eva i Jana “nastavile narušavati javni red i mir na naročito drzak način”.

Vikale su i vrijeđale Doru riječima: “Kurvo, droljo”. Nakon toga, Jana je rukama za kosu uhvatila Doru pa su se naguravale i udarale, pri čemu je Dora rukama ogrebla Janu po licu. Potom je Eva pomogla Jani da opet sruše Doru te su je nastavile udarati rukama i nogama.

U sukobu su Jana i Dora zadobile lake tjelesne ozljede, dok je Eva prošla bez tjelesnih ozljeda. Sutkinja ih proglasila krivima i novčano kaznila: Eva i Jana moraju platiti po 700 eura, a Dora 300 eura. Sve tri moraju podmiriti i po 50 eura prekršajnih troškova.