Tri opcije za doručak koje nitko stariji od 40 ne bi trebao jesti

Nakon 40. godine tijelo više ne prerađuje ugljikohidrate kao u dvadesetima i tridesetima. Hormonalne promjene, postupne promjene u osjetljivosti na inzulin i usporavanje metabolizma mogu učiniti skokove šećera u krvi izraženijima i štetnijima, što dovodi do naglih padova energije, jačih žudnji, tvrdokornog debljanja i većeg rizika od inzulinske rezistencije.

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da se neki od najproblematičnijih izbora kriju upravo među svakodnevnim namirnicama za doručak, a izdvojili su četiri koje bi, osobito nakon 40., trebalo izbjegavati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

1. Granola pločice

Granola pločice često se smatraju zdravim izborom, no mnoge kupovne verzije sadrže velike količine dodanog šećera i prerađenih ugljikohidrata, što uzrokuje brzi rast, a zatim pad šećera u krvi.

"To su ušminkane čokoladice bez zadovoljstva koje dobijete kad pojedete čokoladicu", kaže dijetetičarka Michelle Saari za SheFinds. Dodaje: "Sadrže puno dodanog šećera i puno kalorija za vrlo malu količinu. Preskočite granola pločice jer zapravo ne dodaju ništa vašoj prehrani."

2. Peciva

Peciva, kroasani i slično, često sadrže velike količine rafiniranog šećera i prerađenih ugljikohidrata koji uzrokuju nagli porast, a zatim pad šećera u krvi. Redoviti unos takvih namirnica može otežati kontrolu tjelesne težine.

"Prepuni su masti i šećera, a ništa od toga nije korisno za vaše zdravlje", ističe Saari. Savjetuje da se umjesto kupnje peciva unaprijed pripremi doručak, primjerice tost s prirodnim maslacem od kikirikija i bananom.

3. Zaslađene žitarice

Mnoge kupovne žitarice za doručak bogate su rafiniranim šećerima koji uzrokuju brzi porast, a zatim nagli pad šećera u krvi. Dugoročno mogu otežati kontrolu tjelesne težine i povećati rizik od inzulinske rezistencije.

"Nisu sve žitarice iste, ali često su bogate šećerom i nemaju veliku nutritivnu vrijednost. Ako žitarice nemaju vlakna, ništa ne pomaže u regulaciji šećera u krvi", napominje dijetetičarka.

Dakle, nakon 40. godine izbor doručka može imati veći utjecaj na razinu šećera u krvi, energiju i tjelesnu težinu nego ranije. Stručnjaci ističu da namirnice bogate rafiniranim šećerima i prerađenim ugljikohidratima mogu potaknuti nagle skokove i padove šećera, što dugoročno povećava rizik od inzulinske rezistencije.

Kao bolju opciju navode doručak koji kombinira vlakna, proteine i zdrave masti, primjerice jaja s povrćem ili grčki jogurt s orašastim plodovima i svježim bobičastim voćem. Takve kombinacije mogu pomoći u stabilnijoj regulaciji šećera u krvi i duljem osjećaju sitosti, piše Index.